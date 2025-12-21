ua en ru
Нд, 21 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Якою сьогодні буде погода в Україні: прогноз синоптиків

Неділя 21 грудня 2025 07:00
UA EN RU
Якою сьогодні буде погода в Україні: прогноз синоптиків Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 21 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 21 грудня, істотних опадів не прогнозується. Водночас очікується туман, киян попереджають про погану видимість на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні буде хмарно, без істотних опадів, але очікується туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни 1-6° тепла.

Якою сьогодні буде погода в Україні: прогноз синоптиків

Погода в Києві

У Києві сьогодні хмарно, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві 1-3° тепла.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва.

Очікується туман, видимість 200-500 метрів. I рівень небезпечності, жовтий.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися загальним прогнозом на перший місяць зими та розповіли якою може бути цьогорічна зима в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
Відключення тривають: в "Укренерго" визначилися з графіками на 21 грудня
Відключення тривають: в "Укренерго" визначилися з графіками на 21 грудня
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ