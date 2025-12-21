ua en ru
Вс, 21 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Какой сегодня будет погода в Украине: прогноз синоптиков: прогноз синоптиков

Воскресенье 21 декабря 2025 07:00
UA EN RU
Какой сегодня будет погода в Украине: прогноз синоптиков: прогноз синоптиков Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 21 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 21 декабря, существенных осадков не прогнозируется. В то же время ожидается туман, киевлян предупреждают о плохой видимости на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня будет облачно, без существенных осадков, но ожидается туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны 1-6° тепла.

Какой сегодня будет погода в Украине: прогноз синоптиков: прогноз синоптиков

Погода в Киеве

В Киеве сегодня облачно, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве 1-3° тепла.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и Киева.

Ожидается туман, видимость 200-500 метров. I уровень опасности, желтый.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Напомним, ранее синоптики поделились общим прогнозом на первый месяц зимы и рассказали какой может быть нынешняя зима в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
Отключения продолжаются: в "Укрэнерго" определились с графиками на 21 декабря
Отключения продолжаются: в "Укрэнерго" определились с графиками на 21 декабря
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ