Якою є стратегічна мета Росії у війні з Україною? Відповідь ГУР

"Це перше, і воно потім уже йде, як кажуть, по рівнях. На сьогоднішній день, так, дійсно, зосереджена в основному вага по певним регіонам, але все буде залежати - подальші кроки будуть залежати від досягнутого успіху", - зазначив він.

Скибицький додав, що стратегічна мета країни-агресорки недосяжна, та й вона не зупиняється тим самим.

"Якщо говорити про ефективність російської зброї, то, по-перше ми бачимо наскільки відбулося вдосконалення в тому числі крилатих ракет, тих же Х-101. З'явилися нові елементи, нові елементи системи наведення, нові елементи системи навігації і інші питання, які пов’язані саме з точністю нанесення ударів", - сказав він.

Заступник начальника ГУР зазначив, що розвідка має певні російські документи. Вони свідчать, що, незважаючи на те, що росіяни намагаються вдосконалити, все-таки вони ще далекі від технічних характеристик, які вони заявляють.

"В чому зараз підвищений ефект нанесених ударів, - це масове застосування насамперед безпілотних літальних апаратів. Якщо раніше, на початку, наприклад, це було 30 "Шахедів" за один місяць, то зараз 30 "Шахедів" може летіти на один об’єкт", - пояснив Скібіцький.

Він зауважив, що у певному відсотку ворожі безпілотники все-таки досягають результату. Крім того, за його словами, на ефективність впливають комбіновані удари.

"Комбіновані удари включають і крилаті ракети, і балістичні ракети, і відповідно безпілотні літальні апарати. І результати ми бачимо - результати ми бачимо, зокрема, по Києву, коли спочатку прилітає "Шахед", потім прилітає балістична ракета, потім знову повторюється удар для того, щоб завдати найбільшої шкоди і досягти саме індивідуального ефекту по враженню цілі", - зазначив представник ГУР.