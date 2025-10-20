Какова стратегическая цель России в войне с Украиной? Ответ ГУР

"Это первое, и оно потом уже идет, как говорят, по уровням. На сегодняшний день, да, действительно, сосредоточен в основном вес по определенным регионам, но все будет зависеть - дальнейшие шаги будут зависеть от достигнутого успеха", - отметил он.

Скибицкий добавил, что стратегическая цель страны-агрессора недостижима, да и она не останавливается тем самым.

"Если говорить об эффективности российского оружия, то, во-первых мы видим насколько произошло совершенствование в том числе крылатых ракет, тех же Х-101. Появились новые элементы, новые элементы системы наведения, новые элементы системы навигации и другие вопросы, которые связаны именно с точностью нанесения ударов", - сказал он.

Заместитель начальника ГУР отметил, что разведка имеет определенные российские документы. Они свидетельствуют, что, несмотря на то, что россияне пытаются усовершенствовать, все-таки они еще далеки от технических характеристик, которые они заявляют.

"В чем сейчас повышенный эффект нанесенных ударов, - это массовое применение прежде всего беспилотных летательных аппаратов. Если раньше, в начале, например, это было 30 "Шахедов" за один месяц, то сейчас 30 "Шахедов" может лететь на один объект", - пояснил Скибицкий.

Он отметил, что в определенном проценте вражеские беспилотники все-таки достигают результата. Кроме того, по его словам, на эффективность влияют комбинированные удары.

"Комбинированные удары включают и крылатые ракеты, и баллистические ракеты, и соответственно беспилотные летательные аппараты. И результаты мы видим - результаты мы видим, в частности, по Киеву, когда сначала прилетает "Шахед", потом прилетает баллистическая ракета, потом снова повторяется удар для того, чтобы нанести наибольший ущерб и достичь именно индивидуального эффекта по поражению цели", - отметил представитель ГУР.