Якою б не була причина вибуху на Кримському мості, це перемога для ЗСУ, - голова МЗС Естонії

Руйнування Кримського мосту - це перемога для України, незалежно від причини, що спричинили вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявив, що вибух на Керченському мосту має важливе символічне, моральне та військово-тактичне значення для України, оскільки він перешкоджає військовим зусиллям Росії в Україні, перериваючи її військовий ланцюг поставок через Крим", - сказав представник прес-служби МЗС Естонії.

Він додав, що руйнування мосту - це перемога для нашої країни.

"Якою б не була причина вибуху, все одно це перемога для Збройних сил України", - додав він.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту спалахнула потужна пожежа після вибуху. Російські ЗМІ повідомляли, що це призвело до руйнування двох прольотів переправи і пошкодження 1,3 кілометра залізничного полотна.

Джерела РБК-Україна повідомляють, що підрив Кримського мосту міг бути спецоперацією СБУ. А керівник Офісу президента Михайла Подоляк припустив, що надзвичайна подія, ймовірно, стала наслідком протистояння між ФСБ та військовими.