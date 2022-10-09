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Якою б не була причина вибуху на Кримському мості, це перемога для ЗСУ, - голова МЗС Естонії

Новость на русском →
Неділя 09 жовтня 2022 17:32
Якою б не була причина вибуху на Кримському мості, це перемога для ЗСУ, - голова МЗС Естонії Фото: міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Руйнування Кримського мосту - це перемога для України, незалежно від причини, що спричинили вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявив, що вибух на Керченському мосту має важливе символічне, моральне та військово-тактичне значення для України, оскільки він перешкоджає військовим зусиллям Росії в Україні, перериваючи її військовий ланцюг поставок через Крим", - сказав представник прес-служби МЗС Естонії.

Він додав, що руйнування мосту - це перемога для нашої країни.

"Якою б не була причина вибуху, все одно це перемога для Збройних сил України", - додав він.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту спалахнула потужна пожежа після вибуху. Російські ЗМІ повідомляли, що це призвело до руйнування двох прольотів переправи і пошкодження 1,3 кілометра залізничного полотна.

Джерела РБК-Україна повідомляють, що підрив Кримського мосту міг бути спецоперацією СБУ. А керівник Офісу президента Михайла Подоляк припустив, що надзвичайна подія, ймовірно, стала наслідком протистояння між ФСБ та військовими.

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Естонія Крымский мост
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