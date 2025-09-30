ua en ru
Якою буде відповідь на блокування Угорщиною українських ЗМІ? Відповідь Сибіги

Вівторок 30 вересня 2025 13:59
Якою буде відповідь на блокування Угорщиною українських ЗМІ? Відповідь Сибіги Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна буде дзеркально відповідати на всі недружні кроки, які будуть прийняті Угорщиною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України "Укрінформу".

Що передувало

Вчора Угорщина ухвалила рішення щодо заборони 12 українських новинних видань. Будапешт вирішив зробити це у відповідь на заборону Україною проросійських угорських видань.

"Дотримуючись принципу взаємності, Угорщина сьогодні вводить дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, тому вони не будуть доступні на території Угорщини", - наголосив міністр канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш.

Реакція України

У Сибіги запитали, якою буде реакція на це України на такі дії Угорщини.

"Україна реагуватиме дзеркально на всі недружні кроки угорської сторони", - відповів Сибіга.

При цьому, вчора речник міністерства Георгій Тихий назвав такі дії Угорщини "блокуванням доступу угорців до журналістики".

Він зазначив, що рішення України щодо блокування угорських порталів спрямоване на боротьбу із російською пропагандою.

"Різниця в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, заснованої на фактах. Але для них чим далі від правди, тим краще", - написав речник МЗС

Також ми писали, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан оскандалився новою цинічною заявою. За його словами, Україна не є суверенною незалежною державою, тому немає проблеми в порушенні її повітряного простору.

Угорщина Андрій Сибіга
