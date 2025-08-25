UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Якою буде погода у вересні: прогноз Укргідрометцентру на перший місяць осені

Фото: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на вересень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У вересні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 13-18 градусів, що близько до норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у вересні середня місячна температура передбачається 13-18°, в Карпатах 11-12°.

Місячна кількість опадів очікується 37-76 мм, в Карпатах 74-106 мм, що в межах (80-120 %) норми.

Кліматична характеристика вересня

Середня місячна температура вересня складає 13 -17 °, у південній частині місцями 18 -20 °, в гірських районах 9-15 °.

Абсолютний мінімум температури - 1-8,8 ° морозу, в Херсонській, Запорізькій та Чернівецькій областях місцями 0 -1 ° тепла, в Криму до 5,5 ° тепла.

Абсолютний максимум температури становить 30,7-38,8 °, в гірських районах (крім Чернівецької області) місцями 24,3-36,0°.

Середня місячна кількість опадів складає 37-74 мм, у південній частині локально 28-36 мм, у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях місцями 77-108 мм, на високогір'ї Карпат 126-130 мм.

Погода в Україні

Нагадаємо, за даними синоптиків Українського гідрометеорологічного центру, найближчим часом погоду в більшості областей України зумовлюватимуть атмосферні фронти та прохолодна повітряна маса, що надходитиме із заходу.

Завтра, 26 серпня, Україну чекає суттєве похолодання з дощами та рвучким вітром. У Києві очікується найхолодніший день у найближчій перспективі.

