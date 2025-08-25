RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Какой будет погода в сентябре: прогноз Укргидрометцентра на первый месяц осени

Фото: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В сентябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 13-18 градусов, что близко к норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в сентябре средняя месячная температура предполагается 13-18°, в Карпатах 11-12°.

Месячное количество осадков ожидается 37-76 мм, в Карпатах 74-106 мм, что в пределах (80-120%) нормы.

Климатическая характеристика сентября

Средняя месячная температура сентября составляет 13 -17°, в южной части местами 18 -20°, в горных районах 9-15°.

Абсолютный минимум температуры - 1-8,8° мороза, в Херсонской, Запорожской и Черновицкой областях местами 0 -1° тепла, в Крыму до 5,5° тепла.

Абсолютный максимум температуры составляет 30,7-38,8°, в горных районах (кроме Черновицкой области) местами 24,3-36,0°.

Среднее месячное количество осадков составляет 37-74 мм, в южной части локально 28-36 мм, во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях местами 77-108 мм, на высокогорье Карпат 126-130 мм.

 

Погода в Украине

Напомним, по данным синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшее время погоду в большинстве областей Украины будут предопределять атмосферные фронты и прохладная воздушная масса, которая будет поступать с запада.

Завтра, 26 августа, Украину ждет существенное похолодание с дождями и порывистым ветром. В Киеве ожидается самый холодный день в ближайшей перспективе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине