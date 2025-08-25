Какой будет погода в сентябре: прогноз Укргидрометцентра на первый месяц осени

Погода в Украине

Напомним, по данным синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшее время погоду в большинстве областей Украины будут предопределять атмосферные фронты и прохладная воздушная масса, которая будет поступать с запада.

Завтра, 26 августа, Украину ждет существенное похолодание с дождями и порывистым ветром. В Киеве ожидается самый холодный день в ближайшей перспективе.