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Якою буде погода в Україні сьогодні та у найближчі дні

Фото: синоптики розповіли про погоду на 27 квітня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 27 квітня, в Україні буде сухо. Максимальна температура очікується до 26° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вдень в Україні без опадів. Вітер північно-західний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

Температура у південно-східній частині вдень 21-26°; на решті території у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень 15-20° тепла.

Прогноз погоди в Україні 27 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Прогноз на найближчі дні

За даними "Укргідрометцентра", 28-29 квітня переважно без опадів, лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 4-9° тепла, у південній частині та східних областях 8-14°, вдень в Україні 18-24°.

Погода в Україні в останні два тижні

Погоду в Україні два останні тижні навряд чи можна назвати по-справжньому весняною. Велика кількість дощів із домішкою штормового вітру минулого тижня залишили без світла десятки населених пунктів у кількох регіонах України.

Після значної негоди, була надія, що поточний тиждень буде більш сприятливим до сонця. Але ці очікування не виправдалися, оскільки Україну накрив циклон Biruta, який окрім опадів приніс із собою і пил із пустелі Сахара, який зробив "брудним" дощ одразу в кількох регіонах України.

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