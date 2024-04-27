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Какой будет погода в Украине сегодня и в ближайшие дни

Фото: синоптики рассказали о погоде на 27 апреля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 27 апреля, в Украине будет сухо. Максимальная температура ожидается до 26° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Днем в Украине без осадков. Ветер северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Температура в юго-восточной части днем 21-26°; на остальной территории в западных, Житомирской и Винницкой областях днем 15-20° тепла.

Прогноз погоды в Украине 27 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Прогноз на ближайшие дни

По данным "Укргидрометцентра", 28-29 апреля преимущественно без осадков, лишь на востоке и юго-востоке страны местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 4-9° тепла, в южной части и восточных областях 8-14°, днем в Украине 18-24°.

Погода в Украине в последние две недели

Погоду в Украине две последние недели вряд ли можно назвать по-настоящему весенней. Большое количество дождей с примесью штормового ветра на прошлой неделе оставили без света десятки населенных пунктов в нескольких регионах Украины.

После значительно непогоды, была надежда, что текущая неделя будет более благоприятной к солнцу. Но эти ожидания не оправдались, поскольку Украину накрыл циклон Biruta, который кроме осадков принес с собой и пыль из пустыни Сахара, который сделал "грязным" дождь сразу в нескольких регионах Украины.

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