Україну накриє циклон Biruta. Прогноз погоди на сьогодні

Погоду в Україні сьогодні, 24 квітня, визначатиме циклон. Він, у свою чергу, принесе дощі, подекуди навіть з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр, прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

В Україні 24 квітня, як зазначила Діденко, дощі пройдуть повсюди, помірні та часом навіть значні. У денні години на півдні та сході без істотних опадів. Зокрема, як додають в "Укргідрометцентрі", дощі, вдень подекуди грози, очікуються у Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях, місцями значні дощі.

Температура повітря на півночі та заході +11...+16 градусів, на південному сході країни +19...+24, на решті території - +17...+24 градусів, на півдні місцями до +25....+28 градусів.

"На високогір'ї Карпат вдень дощ, температура вдень +3...+8 градусів", - додали в "Укргідрометцентрі".

При цьому вітер буде переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім заходу, місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні 24 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Чим пояснюється така погода?

Така погода, за словами Діденко, буде визначатися циклоном.

"В Україну знову застрибує активний циклон із півдня, який принесе дощі та сильний вітер!" - розповіла Діденко.

Циклон, за її даними, належить до родинного циклонічного клану Biruta (карта, - ред), який підпорядкує своєму дощовому впливу значну частину європейського континенту.

Погода в Україні 24 квітня визначатиметься циклоном (facebook.com/tala.didenko)

Погода в Україні на вихідні

До того ж, як додала Діденко, найближчими вихідними - в суботу-неділю - в Україні буде чудова погода, скрізь сонячно та +18....+23 градусів.

Зазначимо, що останнім часом погода в Україні є дощовою. Опади разом із поривами вітру влаштували нещодавно відключення світла у кількох регіонах. Наприклад, в Одесі від вітру падали дерева. Додамо, що 21 квітня у Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів - 25,8 мм. Детальніше про погоду до кінця поточного робочого тижня, читайте у матеріалі РБК-Україна.