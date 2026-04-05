Якою буде погода в Україні сьогодні та де потеплішає до +19: прогноз синоптиків
В Україні сьогодні, 5 квітня, очікується тепла погода без опадів. Місцями прогріє до +19 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вдень 11-16°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті до 19°; в Карпатах 9-14°.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність, але без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 11-16°, у Києві 13-15°.
