Какой будет погода в Украине сегодня и где потеплеет до +19: прогноз синоптиков
В Украине сегодня, 5 апреля, ожидается теплая погода без осадков. Местами прогреет до +19 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 11-16°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье до 19°; в Карпатах 9-14°.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность, но без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 11-16°, в Киеве 13-15°.
