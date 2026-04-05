Какой будет погода в Украине сегодня и где потеплеет до +19: прогноз синоптиков

В Украине сегодня, 5 апреля, ожидается теплая погода без осадков. Местами прогреет до +19 градусов.

Погода в Украине Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 11-16°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье до 19°; в Карпатах 9-14°. facebook.com/UkrHMC Погода в Киеве В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем 11-16°, в Киеве 13-15°.