Какой будет погода в Украине сегодня и где потеплеет до +19: прогноз синоптиков

07:00 05.04.2026 Вс
1 мин
Ждать ли дождя?
aimg Татьяна Степанова
Какой будет погода в Украине сегодня и где потеплеет до +19: прогноз синоптиков Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 5 апреля (Getty Images)

В Украине сегодня, 5 апреля, ожидается теплая погода без осадков. Местами прогреет до +19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 11-16°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье до 19°; в Карпатах 9-14°.

facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность, но без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 11-16°, в Киеве 13-15°.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о погодных "качелях" и прогнозировали изменение погодных условий на ближайшие выходные, в частности вероятность заморозков на Пасху.

Также в Укргидрометцентр обнародовали краткую климатическую характеристику апреля и прогноз погоды на второй месяц весны.

