Какой будет погода в июне: прогноз Укргидрометцентра на первый месяц лета

Средняя месячная температура в Украине в июне 2023 года прогнозируется в пределах от 18 до 23 градусов тепла, в горах 15-19 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 49-90 мм, в Карпатах и Прикарпатье 117-171 мм, что в пределах нормы. Климатическая характеристика июня Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в июне составляет 17-22 градусов, в горах 11-18 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры составляет 0-9 градусов тепла, местами в горных районах, северных, северо-восточных, юго-восточных, северо-западных областях местами 0-3 градуса мороза, на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза. Абсолютный максимум - 32-38,5 градусов, в южных и восточных областях местами 39-39,8 градусов, в Карпатах и горах Крыма 25-33 градусов. Среднее месячное количество осадков в июне составляет 39-93 мм, в Карпатах 101-157 мм, на высокогорье Карпат до 184 мм, в Крыму местами 28-37 мм.