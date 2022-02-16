Услуга не для всех. "Ковидной тысячей" можно заплатить за газ, но есть условие

В Украине счет за газ можно оплатить средствами, начисленными по программе "єПідтримка". Воспользоваться услугой можно несколькими способами: онлайн и оффлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу компании "Нафтогаз Украины".
Оплата онлайн происходит с помощью приложнний:
Оплатить оффлайн можно через платежные терминалы самообслуживания в любом месте.
В ведомстве подчеркнули, что оплатить коммунальные услуги смогут граждане в возрасте от 60 лет, которые получили две дозы прививки от COVID-19.
Как отмечается, цена на природный газ для бытовых клиентов в рамках годового тарифного плана "Фиксованный" составляет 7,96 грн/куб. м по НДС, без стоимости распределения (доставки).
Отметим, что "ковидную тысячу" за вакцинацию можно потратить на подписку периодических печатных изданий. Постановление правительства вступило в силу.
Напомним, что Кабинет министров продлил срок использования "ковидной тысячи" с 4 до 9 месяцев.