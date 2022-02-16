Услуга не для всех. "Ковидной тысячей" можно заплатить за газ, но есть условие

Оплата онлайн происходит с помощью приложнний:

в личном кабинете на my.gas.ua;

в чате GASUA у Viber и Telegram;

через сайты и мобильные приложения банков;

с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Оплатить оффлайн можно через платежные терминалы самообслуживания в любом месте.

В ведомстве подчеркнули, что оплатить коммунальные услуги смогут граждане в возрасте от 60 лет, которые получили две дозы прививки от COVID-19.

Как отмечается, цена на природный газ для бытовых клиентов в рамках годового тарифного плана "Фиксованный" составляет 7,96 грн/куб. м по НДС, без стоимости распределения (доставки).