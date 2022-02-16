Послуга не для всіх. "Ковідною тисячею" можна заплатити за газ, але є умова

В Україні рахунок за газ можна сплатити коштами, нарахованими за програмою "єПідтримка". Скористатись послугою можна декількома способами: онлайн та офлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу компанії "Нафтогаз України".
Оплата онлайн відбувається за допомогою додатків:
Сплатити офлайн можна через платіжні термінали самообслуговування будь-де.
У відомстві наголосили, що сплатити комунальні послуги зможуть громадяни віком від 60 років, які отримали дві дози щеплення від COVID-19.
Як зазначається, ціна на природний газ для побутових клієнтів у рамках річного тарифного плану "Фіксований" становить 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).
Зазначимо, що "ковідну тисячу" за вакцинацію можна витратити на підписку періодичних друкованих видань. Постанова уряду набула чинності.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив термін використання "ковидної тисячі" з 4 до 9 місяців.