ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Ковидную тысячу" с сегодняшнего дня можно потратить на периодику: как подписаться

Новина українською →
Украина, Понедельник 14 февраля 2022 08:30
"Ковидную тысячу" с сегодняшнего дня можно потратить на периодику: как подписаться Фото: "ковидную тысячу" с 14 февраля можно потратить на газеты
Автор: Александр Белоус

"Ковидную тысячу" за вакцинацию с сегодняшнего дня можно потратить на подписку периодических печатных изданий. Постановление правительства вступило в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

Как отметили в пресс-службе "Укрпочта" начала принимать заявки на подписку. Сейчас рассчитаться картой еПоддержка можно только онлайн.

Лимит по оплате выбранных изданий картой еПоддержка равен сумме средств на ней, то есть можно выбрать любые издания стоимостью только до 1000 грн и оплатить их на сайте "Укрпочты", отметив номер карты еПоддержка. Воспользоваться услугой можно до конца 2022 года.

Для оформления заказа необходимо предпринять следующие шаги:

  • Шаг 1. Перейти по ссылке https://peredplata.ukrposhta.ua/ и выбрать необходимые издания, добавив их в корзину.
  • Шаг 2. Указать период получения издание.
  • Шаг 3. Оформить заказ, указав контактные данные получателя и способ доставки.
  • Шаг 4. Указать реквизиты карты еПоддержка и произвести оплату, нажав "Оплатить".

Напомним, Кабинет министров продлил срок использования "ковидной тысячи" с 4 до 9 месяцев. Кроме того, за бустерную дозу будут платить 500 гривен и позволят тратить средства пенсионерам и лицам с инвалидностью на лекарства и коммуналку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрпочта
NEWS
Зеленский созвонился с Байденом на фоне угрозы со стороны РФ: первые подробности
Зеленский созвонился с Байденом на фоне угрозы со стороны РФ: первые подробности
DAILY
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Владислав Красинский, Милан Лелич Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины