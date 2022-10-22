У Ковелі знову пролунали вибухи

Зазначимо, що наразі по всій України, окрім окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу. Це вже друга за сьогодні хвиля тривог по всіх території держави.

Оновлено 12:55

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйло повідомив, що окупанти знову атакували Волинь. Відбувся повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури.

За попредньою інформацією, постраждалих немає. Дані щодо потерпілих та руйнувань уточняється.

Все, що відомо про ранковий масований обстріл території України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, жителі низки областей залишилися без електроенергії та частково - без водопостачання.

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