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У Ковелі знову пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Ковелі знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У місті Ковель Волинської області знову пролунали вибухи у суботу, 22 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що наразі по всій України, окрім окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу. Це вже друга за сьогодні хвиля тривог по всіх території держави.

Оновлено 12:55

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйло повідомив, що окупанти знову атакували Волинь. Відбувся повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури.

За попредньою інформацією, постраждалих немає. Дані щодо потерпілих та руйнувань уточняється.

Все, що відомо про ранковий масований обстріл території України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, жителі низки областей залишилися без електроенергії та частково - без водопостачання.

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Волинська область