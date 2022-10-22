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В Ковеле снова раздались взрывы

Иллюстративное фото: в Ковеле снова раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В городе Ковель Волынской области снова раздались взрывы в субботу, 22 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога. Это уже вторая за сегодня волна тревог по всей территории государства.

Обновлено 12:55

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйло сообщил, что оккупанты снова атаковали Волынь. Случился повторный прилет по объекту энергетической инфраструктуры.

По предварительной информации, пострадавших нет. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Все, что известно об утреннем массированном обстреле территории Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, жители ряда областей остались без электроэнергии и частично - без водоснабжения.

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Волынская область