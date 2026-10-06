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У Ковелі чоловік із сокирою напав на людей у гіпермаркеті, є постраждалі

18:30 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
У Ковелі чоловік із сокирою напав на людей у гіпермаркеті, є постраждалі Фото: гіпермаркет у Ковелі, де стався напад на відвідувачів (скрин з відео)
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Чоловік вихопив сокиру з вітрини гіпермаркету Ковеля та завдав поранень кільком відвідувачам. Зловмисника затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції у Волинській області.

Чоловік напав із сокирою на людей у Ковелі

Близько 16.00 6 жовтня в одному з гіпермаркетів Ковеля чоловік узяв із вітрини сокиру. Нею він поранив трьох відвідувачів, кажуть у поліції.

"Потерпілих госпіталізували до медзакладів, їм надається допомога", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали нападника. Відомо, що це місцевий мешканець, 2003 року народження.

На місці інщиденту продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції.

Попередньо дії нападника кваліфікують як закінчений замах на вбивство. Усі обставини надзвичайної події встановлюються.

Раніше РБК-Україна писало, що на Одещині стався напад на військовослужбовця ТЦК під час проведення заходів оповіщення. Невідомий завдав йому ножового поранення та втік.

Крім того, 17 вересня у місті Миколаїв Львівської області стався вибух біля будівлі ТЦК. Невідомі підкинули вибуховий пристрій біля входу до другого відділу Стрийського районного ТЦК та СП, поранено військового.

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