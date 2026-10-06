В Ковеле мужчина с топором напал на людей в гипермаркете, есть пострадавшие
Мужчина выхватил топор из витрины гипермаркета Ковеля и нанес ранения нескольким посетителям. Злоумышленник был задержан.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Волынской области.
Мужчина напал с топором на людей в Ковеле
Около 16.00 6 октября в одном из Ковельских гипермаркетов мужчина взял с витрины топор. Им он ранил троих посетителей, говорят в полиции.
"Пострадавших госпитализировали в медучреждения, им оказывается помощь", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали нападавшего. Известно, что это местный житель, 2003 года рождения.
На месте инцидента продолжает работать следственно-оперативная группа полиции.
Предварительно действия нападающего квалифицируют как законченное покушение на убийство. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.
Ранее РБК-Украина писало, что в Одесской области произошло нападение на военнослужащего ТЦК во время проведения мероприятий оповещения. Неизвестный нанес ему ножевое ранение и скрылся.
Кроме того, 17 сентября в городе Николаеве Львовской области произошел взрыв возле здания ТЦК. Неизвестные подбросили взрывное устройство у входа во второй отдел Стрыйского районного ТЦК и СП, ранен военный.