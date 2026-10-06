В Ковеле мужчина с топором напал на людей в гипермаркете, есть пострадавшие

Мужчина напал с топором на людей в Ковеле

Около 16.00 6 октября в одном из Ковельских гипермаркетов мужчина взял с витрины топор. Им он ранил троих посетителей, говорят в полиции.



"Пострадавших госпитализировали в медучреждения, им оказывается помощь", - говорится в сообщении.



Полицейские задержали нападавшего. Известно, что это местный житель, 2003 года рождения.



На месте инцидента продолжает работать следственно-оперативная группа полиции.

Предварительно действия нападающего квалифицируют как законченное покушение на убийство. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.



Ранее РБК-Украина писало, что в Одесской области произошло нападение на военнослужащего ТЦК во время проведения мероприятий оповещения. Неизвестный нанес ему ножевое ранение и скрылся.