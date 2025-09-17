Костюк вивела Україну вперед у матчі з Іспанією в Кубку Біллі Джин Кінг

Кубок Біллі Джин Кінг, 1/4 фіналу

Україна – Іспанія – 1:0

Марта Костюк – Джессіка Бузас Манейро – 7:6, 6:2

Як пройшла гра

Друга ракетка України та 26-та у світі Костюк у стартовому поєдинку матчевої зустрічі грала проти 51-ї в рейтингу WTA Бузас Манейро.

Дуже важким для суперниць видався перший сет, де після рівної боротьби та "гойдалок" у рахунку справа дійшла до тай-брейку. У тенісній "серії пенальті" нерви міцнішими виявилися в української тенісистки. Вона здобула перемогу в короткому геймі (7:3) та записала партію до свого активу.

Другий сет пройшов для українки вже набагато легше. Зробивши два брейки, вона вирвалася уперед – 4:1 і довела справу до загальної перемоги.

Що далі

Україна повела у рахунку в протистоянні з Іспанією – 1:0.

Наступними на корт вийдуть лідери команд. 13-та ракетка світу Еліна Світоліна зіграє проти 20-ї в рейтингу Паоли Бадоси. Старт поєдинку призначено на 14:30 за київським часом.

Перемога Світоліної виведе Україну в півфінал. У разі ж виграшу іспанки, все вирішиться в парній зустрічі, де за Україну заявлені сестри Людмила та Надія Кіченок, а за Іспанію – Альона Большова та Крістіна Букша.

У півфіналі на переможниць протистояння Україна - Іспанія вже чекає збірна Італії.

Де дивитися матчі

Всі матчі української збірної на Кубку Біллі Джин Кінг 2025 доступні для перегляду безкоштовно на YouTube-каналі Setanta Sports.

Окрім цього, поєдинки можна дивитися на телеканалі SetantaSports+ та на платформі setantasports.com.