Національний рекорд Костюк! Українка вперше в історії вийшла в 1/8 US Open у двох розрядах

Шлях до 1/8 фіналу в одиночному розряді

Для 22-річної Костюк цей турнір став справжнім проривом. Уперше в кар’єрі вона пробилася до четвертого кола US Open.

На шляху до історичного результату українка здолала одразу трьох суперниць: спершу британку Кеті Бултер, згодом туркеню Зейнеп Сонмез, а у третьому колі впевнено розібралася з француженкою Діан Паррі.

Ця переможна серія дозволила Костюк вийти до 1/8 фіналу одного з найпрестижніших турнірів світу, де на неї вже чекає зустріч із чешкою Кароліною Муховою, 13-ю ракеткою світового рейтингу.

Успіх у парному турнірі

Паралельно українка взяла участь у парному розряді, де виступає в тандемі з румункою Єленою-Габріелою Русе. У стартовому матчі дует упевнено подолав іспансько-італійську пару Джессіки Бузас Манейро та Елізабетти Коччаретто.

Справжнім успіхом стала перемога в 1/16 фіналу, де Костюк і Русе вибили 14-х сіяних - бразилійку Беатріс Хаддад Майю та німкеню Лауру Зігемунд.

Тепер у 1/8 фіналу на них очікує поєдинок проти одного з найсильніших дуетів світу - четвертих сіяних, "нейтральної" Вероніки Кудерметової та бельгійки Елізе Мертенс.

Національний рекорд

Завдяки цьому результату Костюк стала першою представницею України, якій вдалося одночасно пробитися до другого тижня турніру "Grand Slam" в обох розрядах.

Раніше українські тенісистки також досягали стадії 1/8 фіналу на мейджорах, але робили це у різні роки. Серед них - Катерина та Альона Бондаренко, Леся Цуренко, Даяна Ястремська, а також сама Костюк.

Зокрема, Марта грала в 1/8 фіналу на Ролан Гарросі та Australian Open, однак лише в Нью-Йорку змогла об’єднати ці досягнення в межах одного турніру.

Попереду ключові матчі

Обидва поєдинки українки - і в одиночному, і в парному розряді - заплановані на понеділок, 1 вересня.