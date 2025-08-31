Костюк та Русе продовжують виступи на US Open-2025: парний матч проти сіяного дуету

Парний матч: коли зіграє Костюк

31 серпня Марта Костюк разом зі своєю напарницею Єленою Габріелою Русе з Румунії проведе матч другого кола парного розряду. Їхніми суперницями стане чотирнадцятий сіяний дует, що складається з Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) та Лаури Зігмунд (Німеччина).

Поєдинок відбудеться на корті №12 третім запуском, після матчу між дуетами Нікулеску/Севастова та Даніліна/Круніч. Орієнтовний час початку гри о 22:00 за київським часом. Це буде перша зустріч цих дуетів.

Переможниці цього протистояння в третьому колі зустрінуться з дуетом Вероніки Кудерметової та Елізе Мертенс.

Поєдинок Костюк та Русе відбудеться третім запуском на корті №12 після гри Нікулеску / Севастова – Даніліна / Круніч. Це буде перша зустріч дуетів, а переможниці продовжать боротьбу в третьому колі проти Вероніки Кудерметової та Елізе Мертенс.

Здобутки Костюк в одиночному розряді

Напередодні Марта Костюк продемонструвала впевнену гру в одиночному розряді, пробившись у четверте коло US Open. Українка перемогла француженку Діан Паррі (107) з рахунком 3:6, 6:4, 6:2. Перемога над тенісисткою з другої сотні світового рейтингу стала для Костюк першою у четвертому раунді на цьому турнірі в кар'єрі.

Ця перемога також принесла Марті 30-ту перемогу на турнірах Grand Slam за 52 матчі, що робить її третьою українкою після Еліни Світоліної та Лесі Цуренко, яка досягла такого результату. Наступним суперником у одиночному розряді для Костюк стане Кароліна Мухова.