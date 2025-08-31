Костюк и Русе продолжают выступления на US Open-2025: парный матч против сеяного дуэта

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает борьбу на US Open 2025. Киевлянка вместе с румынкой Еленой Габриэлой Русе проведет матч второго круга парного разряда против сеяного тандема.
Где и когда смотреть матч украинки - сообщает РБК-Украина.
31 августа Марта Костюк вместе со своей напарницей Еленой Габриэлой Русе из Румынии проведет матч второго круга парного разряда. Их соперницами станет четырнадцатый сеяный дуэт, состоящий из Беатрис Хаддад Мая (Бразилия) и Лауры Зигмунд (Германия).
Поединок состоится на корте №12 третьим запуском, после матча между дуэтами Никулеску/Севастова и Данилина/Крунич. Ориентировочное время начала игры в 22:00 по киевскому времени. Это будет первая встреча этих дуэтов.
Победительницы этого противостояния в третьем круге встретятся с дуэтом Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс.
Накануне Марта Костюк продемонстрировала уверенную игру в одиночном разряде, пробившись в четвертый круг US Open. Украинка победила француженку Диан Парри (107) со счетом 3:6, 6:4, 6:2. Победа над теннисисткой из второй сотни мирового рейтинга стала для Костюк первой в четвёртом раунде на этом турнире в карьере.
Эта победа также принесла Марте 30-ю победу на турнирах Grand Slam за 52 матча, что делает ее третьей украинкой после Элины Свитолиной и Леси Цуренко, которая достигла такого результата. Следующим соперником в одиночном разряде для Костюк станет Каролина Мухова.
Трансляция US Open в Украине будет доступна на телеканале Eurosport, а также на медиасервисе MEGOGO, где впервые будет доступна украинская аудиодорожка.
