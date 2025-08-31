Костюк и Русе продолжают выступления на US Open-2025: парный матч против сеяного дуэта

Парный матч: когда сыграет Костюк

31 августа Марта Костюк вместе со своей напарницей Еленой Габриэлой Русе из Румынии проведет матч второго круга парного разряда. Их соперницами станет четырнадцатый сеяный дуэт, состоящий из Беатрис Хаддад Мая (Бразилия) и Лауры Зигмунд (Германия).

Поединок состоится на корте №12 третьим запуском, после матча между дуэтами Никулеску/Севастова и Данилина/Крунич. Ориентировочное время начала игры в 22:00 по киевскому времени. Это будет первая встреча этих дуэтов.

Победительницы этого противостояния в третьем круге встретятся с дуэтом Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс.

Достижения Костюк в одиночном разряде

Накануне Марта Костюк продемонстрировала уверенную игру в одиночном разряде, пробившись в четвертый круг US Open. Украинка победила француженку Диан Парри (107) со счетом 3:6, 6:4, 6:2. Победа над теннисисткой из второй сотни мирового рейтинга стала для Костюк первой в четвёртом раунде на этом турнире в карьере.

Эта победа также принесла Марте 30-ю победу на турнирах Grand Slam за 52 матча, что делает ее третьей украинкой после Элины Свитолиной и Леси Цуренко, которая достигла такого результата. Следующим соперником в одиночном разряде для Костюк станет Каролина Мухова.