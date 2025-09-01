Костюк поступилася Муховій після 3-годинного матчу на US Open: як пройшов бій

Перебіг матчу з Муховою

Суперницею Костюк у 1/8 фіналу стала досвідчена чеська тенісистка Кароліна Мухова, фіналістка одного з попередніх турнірів "Великого шолома".

Перший сет розпочався для українки невдало, адже Мухова виграла три гейми поспіль і зрештою завершила партію на свою користь (6:3).

У другому сеті ініціативу перехопила Костюк, яка вела 3:1, проте суперниця зрівняла рахунок. Доля партії вирішилася на тайбрейку, де українка не залишила шансів чешці - 7:0.

У вирішальному сеті Мухова знову виявилася сильнішою, завершивши матч перемогою 6:3. Загальна тривалість поєдинку склала 2 години 50 хвилин.

За цей час Костюк виконала шість сейвів проти одного у суперниці, проте допустила більше подвійних помилок (7 проти 2).

Як Костюк пройшла до четвертого кола

Українка розпочала турнір із впевненої перемоги над британкою Кеті Бултер у двох сетах (6:4, 6:4).

У другому колі Костюк у трьохсетовій битві здолала туркеню Зейнеп Сонмез (7:5, 6:7, 6:3). Далі на її шляху стала француженка Діан Паррі, яку українка обіграла також у трьох сетах.

Цей результат став для Марти найкращим на US Open, вона вперше у кар’єрі вийшла до четвертого кола турніру Великого шолома в США.

Що далі для Костюк

Попри виліт з одиночного розряду, Марта продовжить виступи на турнірі. У парі з румункою Єленою-Габріелою Русе вона зіграє у 1/8 фіналу проти четвертої сіяної пари - "нейтральної" Вероніки Кудерметової та бельгійки Елізи Мертенс.

Вихід у четверте коло US Open-2025 став найкращим результатом Костюк на цьому турнірі за всю кар’єру. Загалом на рівні "Великого шолома" її найвище досягнення - чвертьфінал Australian Open-2024.