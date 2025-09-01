Костюк уступила Муховой после 3-часового матча на US Open: как прошел бой

Ход матча с Муховой

Соперницей Костюк в 1/8 финала стала опытная чешская теннисистка Каролина Мухова, финалистка одного из предыдущих турниров "Большого шлема".

Первый сет начался для украинки неудачно - Мухова выиграла три гейма подряд и в итоге завершила партию в свою пользу (6:3).

Во втором сете инициативу перехватила Костюк, которая вела 3:1, однако соперница сравняла счет. Судьба партии решилась на тайбрейке, где украинка не оставила шансов чешке - 7:0.

В решающем сете Мухова вновь оказалась сильнее, завершив матч победой 6:3. Общая продолжительность поединка составила 2 часа 50 минут.

За это время Костюк выполнила шесть сейвов против одного у соперницы, однако допустила больше двойных ошибок (7 против 2).

Как Костюк прошла в четвертый круг

Украинка начала турнир с уверенной победы над британкой Кэти Бултер в двух сетах (6:4, 6:4).

Во втором круге Костюк в трехсетовой битве одолела турчанку Зейнеп Сонмез (7:5, 6:7, 6:3). Далее на ее пути стала француженка Диан Парри, которую украинка обыграла также в трех сетах.

Этот результат стал для Марты лучшим на US Open - впервые в карьере она вышла в четвертый круг турнира Большого шлема в США.

Что дальше для Костюк

Несмотря на вылет из одиночного разряда, Марта продолжит выступления на турнире. В паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе она сыграет в 1/8 финала против четвертой сеяной пары - "нейтральной" Вероники Кудерметовой и бельгийки Элизы Мертенс.

Выход в четвертый круг US Open-2025 стал лучшим результатом Костюк на этом турнире за всю карьеру. Всего на уровне "Большого шлема" ее наивысшее достижение - четвертьфинал Australian Open-2024.