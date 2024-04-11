У Костянтинівці через авіаудар окупантів є загиблі та поранені: поліція показала відео

Російські загарбники завдали авіаудару по Костянтинівці Донецької області, застосувавши для атаки керовану авіаційну бомбу КАБ-500. Внаслідок ворожого обстрілу загинули три людини, ще двоє були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

В правоохоронних органах зазначили, що на місці "прильоту" КАБ-500 ворога по населеному пункту патрульні та парамедики надавали допомогу травмованим.

"Як наслідок - дві жінки зазнали поранень, на жаль, троє людей загинуло", - йдеться в повідомленні.

Також в поліції додали, що в результаті авіаудару по Костянтинівці також були пошкоджені:

приватні будинки,

багатоповерхівки,

інфраструктурні об'єкти,

адмінбудівля.

В НПУ показали відео з місця ворожого удару по місту.

Удари РФ по Донецькій області

Нагадаємо, 11 квітня повідомлялося, що російські окупанти протягом минулої доби здійснили понад 1600 обстрілів Донецької області. Внаслідок атак є руйнування та постраждалі. Влучання, зокрема, були зафіксовані в 9 населених пунктах: містах Красногорівка, Курахове, Торецьк, селищах Гостре, Курахівка, Нью-Йорк, Очеретине, селах Галицинівка, Новоселівка Перша.

Перед тим, 9 квітня, російська армія вдарила по Слов'янську в Донецькій області. Жителям міста порекомендували найближчими днями залишатися вдома. Того ж дня окупанти завдали ударів по місту Костянтинівка. Унаслідок цього є постраждалі та жертва.

Додамо також, що за день до того загарбники завдали ударів по Часовому Яру і Селидовому в Донецькій області. Повідомлялось про жертв та поранених.