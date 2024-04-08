Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Селидовому, є загибла у Часовому Яру, - ОВА

Архівне фото: окупанти вдарили по багатоповерхівці в Селидовому (t.me dsns_telegram)

Російська армія сьогодні, 8 квітня, завдала ударів по Часовому Яру і Селидовому в Донецькій області. Є жертва і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його словами, Часів Яр зазнав артилерійського обстрілу. Там загинула 77-річна жінка, пошкоджено 6 приватних будинків. "Під вогнем опинилося Селидове", - написав очільник області. Фото: Наслідки ударів (facebook.com/vadym.filashkin) Філашкін уточнив, що росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці в місті, уже відомо про трьох поранених.