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За добу окупанти обстріляли Донецьку область понад 1600 разів: є руйнування та постраждалі (фото)

Донецька область, Четвер 11 квітня 2024 12:27
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За добу окупанти обстріляли Донецьку область понад 1600 разів: є руйнування та постраждалі (фото) Фото: окупанти обстріляли Донецьку область понад 1600 разів за добу (t.me/UA_National_Police)
Автор: Ярослава Борзова

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили понад 1600 обстрілів Донецької області. Внаслідок атак є руйнування та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію в Telegram.

Так, протягом доби Донецька область зазнала 1637 російських обстрілів.

"Влучання зафіксовані в дев'яти населених пунктах: містах Красногорівка, Курахове, Торецьк, селищах Гостре, Курахівка, Нью-Йорк, Очеретине, селах Галицинівка, Новоселівка Перша.", - повідомляють правоохоронці.

Зазначається, що внаслідок артилерійських обстрілів поранень зазнали двоє цивільних осіб - у Красногорівці та Новоселівці Першій, пошкоджено приватні оселі.

Також пошкоджено 14 житлових будинків і об’єкт критичної інфраструктури.

Фото: наслідки обстрілів РФ Донецької області за минулу добу (t.me/UA_National_Police)


Нещодавні обстріли Донецької області

Напередодні, 9 квітня, російська армія вдарила по Слов'янську в Донецькій області. Жителям міста порекомендували найближчими днями залишатися вдома.

Того ж дня окупанти завдали ударів по місту Костянтинівка. Унаслідок цього є постраждалі та жертва.

За день до того загарбники завдали ударів по Часовому Яру і Селидовому в Донецькій області. Повідомлялось про жертв та поранених.

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