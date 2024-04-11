За добу окупанти обстріляли Донецьку область понад 1600 разів: є руйнування та постраждалі (фото)
Протягом минулої доби російські окупанти здійснили понад 1600 обстрілів Донецької області. Внаслідок атак є руйнування та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію в Telegram.
Так, протягом доби Донецька область зазнала 1637 російських обстрілів.
"Влучання зафіксовані в дев'яти населених пунктах: містах Красногорівка, Курахове, Торецьк, селищах Гостре, Курахівка, Нью-Йорк, Очеретине, селах Галицинівка, Новоселівка Перша.", - повідомляють правоохоронці.
Зазначається, що внаслідок артилерійських обстрілів поранень зазнали двоє цивільних осіб - у Красногорівці та Новоселівці Першій, пошкоджено приватні оселі.
Також пошкоджено 14 житлових будинків і об’єкт критичної інфраструктури.
Нещодавні обстріли Донецької області
Напередодні, 9 квітня, російська армія вдарила по Слов'янську в Донецькій області. Жителям міста порекомендували найближчими днями залишатися вдома.
Того ж дня окупанти завдали ударів по місту Костянтинівка. Унаслідок цього є постраждалі та жертва.
За день до того загарбники завдали ударів по Часовому Яру і Селидовому в Донецькій області. Повідомлялось про жертв та поранених.
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