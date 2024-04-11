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В Константиновке из-за авиаудара оккупантов есть погибшие и раненые: полиция показала видео

Константиновка, Четверг 11 апреля 2024 23:19
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В Константиновке из-за авиаудара оккупантов есть погибшие и раненые: полиция показала видео Иллюстративное фото: из-за авиаудара войск РФ по Константиновке есть жертвы и раненые (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области, применив для атаки управляемую авиационную бомбу КАБ-500. В результате вражеского обстрела погибли три человека, еще двое были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

В правоохранительных органах отметили, что на месте "прилета" КАБ-500 врага по населенному пункту патрульные и парамедики оказывали помощь травмированным.

"Как следствие - две женщины получили ранения, к сожалению, три человека погибли", - говорится в сообщении.

Также в полиции добавили, что в результате авиаудара по Константиновке также были повреждены:

  • частные дома,
  • многоэтажки,
  • инфраструктурные объекты,
  • админздание.

В НПУ показали видео с места вражеского удара по городу.

Удары РФ по Донецкой области

Напомним, 11 апреля сообщалось, что российские оккупанты за прошедшие сутки произвели более 1600 обстрелов Донецкой области. В результате атак есть разрушения и пострадавшие. Попадания, в частности, были зафиксированы в 9 населенных пунктах: городах Красногоровка, Курахово, Торецк, поселках Острое, Кураховка, Нью-Йорк, Очеретино, селах Галицыновка, Новоселовка Первая.

До этого, 9 апреля, российская армия ударила по Славянску в Донецкой области. Жителям города порекомендовали в ближайшие дни оставаться дома. В тот же день оккупанты нанесли удары по городу Константиновка. В результате пострадали и жертва.

Добавим также, что за день до этого захватчики нанесли удары по Временному Яру и Селидову в Донецкой области. Сообщалось о жертвах и раненых.

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