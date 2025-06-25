Костянтинівка на межі гуманітарної катастрофи, - Донецька ОВА
Внаслідок обстрілів водо-, газо- та електропостачання у Костянтинівці - обмежені. Місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна.
Як пише Філашкін, через обстріли:
- половина міста - без світла;
- 1,9 тисячі будинків у Сантуринівці залишаються без газу. Його подачу відновити наразі неможливо;
- водопостачання - один раз на добу з 17:00 до 20:00, лише 20–25% від потреби;
- скасовано рух міських автобусів. Приміський маршрут до Дружківки працює обмежено.
Зокрема у місті:
- встановлено 7 резервуарів та 11 місткостей для води;
- діють 12 свердловин, 6 з яких з очищенням.
- працює 5 пунктів незламності, ще 2 - у режимі очікування.
Попри продовження руйнування критичної інфраструктури, у Костянтинівці працюють медики, комунальники, правоохоронці та влада.
Як відзначив Філашкін, евакуація, є питанням життя. Для допомоги необхідно звернутись за номером:
- 0-800-500-121, +380730500121 - Viber, WhatsApp, Telegram, Signal;
- 0-800-332-614 - для тяжкохворих;
- 050-567-88-87, 093-420-18-83 - Костянтинівська військова адміністрація (ВА).
Обстріли Костянтинівки
Костянтинівка - місто в Краматорському районі Донецької області, центр Костянтинівської міської громади. Населений пункт ворог окупував у 2014 році, але українські бійці звільнили його вже у липні того ж року в ході АТО.
Наразі терористи регулярно обстрілюють Костянтинівку. Нещодавно окупанти завдали авіаудару по житловому будинку, внаслідок чого загинула людина.
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