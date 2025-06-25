Константиновка на грани гуманитарной катастрофы, - Донецкая ОВА
В результате обстрелов водо-, газо- и электроснабжение в Константиновке - ограничены. Город находится на грани гуманитарной катастрофы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина.
Как пишет Филашкин, из-за обстрелов:
- половина города - без света;
- 1,9 тысячи домов в Сантуриновке остаются без газа. Его подачу восстановить пока невозможно;
- водоснабжение - один раз в сутки с 17:00 до 20:00, только 20-25% от потребности;
- отменено движение городских автобусов, пригородный маршрут в Дружковку работает ограниченно.
В частности, в городе:
- установлено 7 резервуаров и 11 емкостей для воды;
- действуют 12 скважин, 6 из которых с очисткой.
- работает 5 пунктов несокрушимости, еще 2 - в режиме ожидания.
Несмотря на продолжение разрушения критической инфраструктуры, в Константиновке работают медики, коммунальщики, правоохранители и власти.
Как отметил Филашкин, эвакуация, является вопросом жизни. Для помощи необходимо обратиться по номеру:
- 0-800-500-121, +380730500121 - Viber, WhatsApp, Telegram, Signal;
- 0-800-332-614 - для тяжелобольных;
- 050-567-88-87, 093-420-18-83 - Константиновская военная администрация (ВА).
Обстрелы Константиновки
Константиновка - город в Краматорском районе Донецкой области, центр Константиновской городской громады. Населенный пункт враг оккупировал в 2014 году, но украинские бойцы освободили его уже в июле того же года в ходе АТО.
Сейчас террористы регулярно обстреливают Константиновку. Недавно оккупанты нанесли авиаудар по жилому дому, в результате чего погиб человек.
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