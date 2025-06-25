Константиновка на грани гуманитарной катастрофы, - Донецкая ОВА

В результате обстрелов водо-, газо- и электроснабжение в Константиновке - ограничены. Город находится на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина.

Как отметил Филашкин, эвакуация, является вопросом жизни. Для помощи необходимо обратиться по номеру:

Несмотря на продолжение разрушения критической инфраструктуры, в Константиновке работают медики, коммунальщики, правоохранители и власти.

Обстрелы Константиновки

Константиновка - город в Краматорском районе Донецкой области, центр Константиновской городской громады. Населенный пункт враг оккупировал в 2014 году, но украинские бойцы освободили его уже в июле того же года в ходе АТО.

Сейчас террористы регулярно обстреливают Константиновку. Недавно оккупанты нанесли авиаудар по жилому дому, в результате чего погиб человек.

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