Костин стал новым генеральным прокурором Украины: что о нем известно

Генеральным прокурором Украины назначен Андрей Костин. Глава правового комитета ВР займет кресло руководителя ОГПУ после увольнения Ирины Венедиктовой. Данное решение утвердила Верховная рада 27 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук.
"Верховная рада Украины поддержала назначение Андрея Костина на должность нового генерального прокурора", - написала она.
Назначение Костина поддержали 299 парламентариев.
Соответствующее решение Рады объявил и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк и рассказал, как голосовали депутаты.
Отметим, как рассказал нардеп и судя по опубликованным фото, к концу обсуждения пришел в зал Рады и президент Украины Владимир Зеленский.
Фото: Андрей Костин возглавит Офис генпрокурора (t.me/yzheleznyak)
Что известно о новом генпрокуроре - в материале РБК-Украина ниже.
До назначения на пост генерального прокурора Андрей Костин возглавлял парламентский комитет по вопросам правовой политики, представлял Украину в Трехсторонней контактной группе. После вторжения РФ был участником украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.
Костину Андрею Евгеньевичу 49 лет. Родился, долгое время жил и работал в Одессе. Получил высшее образование в Одесском государственном университете им. Мечникова по специальности "Правоведение".
Начинал карьеру с должности юриста, работал в разных адвокатских компаниях. Впоследствии стал сооснователем и директором адвокатской компании "Право" в Одессе, руководил международным направлением.
Андрей Костин был заместителем председателя Совета адвокатов Одесской области, Одесской областной коллегии адвокатов. Возглавлял комитет международных отношений в Национальной ассоциации адвокатов Украины. Основал общественное объединение "Одесский дипломатический клуб". Имеет звание заслуженного юриста Украины.
В 2010 году Костина избрали в горсовет Одессы от партии Арсения Яценюка "Фронт перемен".
В 2019-м прошел в Верховную раду от "Слуги народа". Баллотировался под №108 общего списка кандидатов.
Андрей Костин был заместителем руководителя правового комитета ВР Ирины Венедиктовой, а с 14 января 2020 возглавил его после назначенеия Венедиктовой и.о. директором ГБР, а затем генпрокурором.
С мая 2020 Костин входил в состав ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, работал в подгруппе по политическим вопросам. Некоторое время исполнял обязанности первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
В 2021 году Андрей Костин был одним из главных претендентов на пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но выбыл из конкурса, не получив поддержки международных экспертов комиссии.
В конце марта-апреле 2022 Костин участвовал в переговорах с Россией по подготовке проекта договора о гарантиях безопасности Украины.
17 июля 2022 президент Владимир Зеленский отстранил с должности генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая руководила ОГПУ на протяжении двух с половиной лет.
В этот же день президент принял подобное решение в отношении главы СБУ Ивана Баканова. Причиной тому стало обнаружение связей между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, а также массовые факты коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры и СБУ на временно оккупированной территории.
Венедиктову отстранили в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения", а временно исполняющим обязанности назначили ее заместителя Алексея Симоненко.
19 июля Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Ирины Венедиктовой. Депутаты поддержали ее отставку с поста генпрокурора 264 голосами.
Ранее стало известно что бывшая генпрокурор Ирина Венедиктова может продолжить свою карьеру на дипломатическом направлении.