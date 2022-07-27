Костін став новим генеральним прокурором України: що про нього відомо

"Верховна рада України підтримала призначення Андрія Костіна на посаду нового генерального прокурора", - написала вона.

Призначення Костіна підтримали 299 парламентарів.

Відповідне рішення Ради оголосив і нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк та розповів, як голосували депутати.

Голосування по фракціях

"Слуга народу" - 220

"Европейська солідарність" - 0

"Батьківщина" - 2

"Платформа за життя та мир" - 15

"За майбутнє" - 14

"Голос" - 3

"Довіра" - 18

"Відновлення України" - 14

Позафракційні - 13

Зеленський був присутнім

Зазначимо, як розповів нардеп та судячи з опублікованих фото, під кінець обговорення прийшов у залу Ради і президент України Володимир Зеленський.

Фото: Андрій Костін очолить Офіс генпрокурора (t.me/yzheleznyak)

Що відомо про нового генпрокурора - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Хто такий Андрій Костін

До призначення на посаду генерального прокурора Андрій Костін очолював парламентський комітет з питань правової політики, представляв Україну у Тристоронній контактній групі. Після вторгнення РФ був учасником української делегації на переговорах із РФ у Стамбулі.

Костіну Андрію Євгеновичу 49 років. Народився, тривалий час жив та працював в Одесі. Здобув вищу освіту в Одеському державному університеті ім. Мечникова за спеціальністю "Правознавство".

Починав кар'єру з посади юриста, працював у різних адвокатських компаніях. Згодом став співзасновником та директором адвокатської компанії "Право" в Одесі, керував міжнародним напрямом.

Андрій Костін був заступником голови Ради адвокатів Одеської області, Одеської обласної колегії адвокатів. Очолював комітет міжнародних відносин у Національній асоціації адвокатів України. Заснував громадське об'єднання "Одеський дипломатичний клуб". Має звання заслуженого юриста України.

У 2010 році Костіна обрали до міськради Одеси від партії Арсенія Яценюка "Фронт змін".

У 2019-му пройшов до Верховної ради від "Слуги народу". Балотувався за №108 загального списку кандидатів.

Андрій Костін був заступником керівника правового комітету ВР Ірини Венедіктової, а з 14 січня 2020 очолив його після призначення Венедіктової в.о. директором ДБР, а потім генпрокурором.

Фото: Андрій Костін став головою правового комітету ВР після переходу Ірини Венедіктової до ДБР (Віталій Носач, РБК-Україна)

З травня 2020 Костін входив до складу ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі, працював у підгрупі з політичних питань. Певний час виконував обов'язки першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі.

2021 року Андрій Костін був одним із основних претендентів на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але вибув із конкурсу, не отримавши підтримки міжнародних експертів комісії.

Наприкінці березня-квітні 2022 Костін брав участь у переговорах з Росією щодо підготовки проекту договору про гарантії безпеки України.

Гучне звільнення в ОГПУ

17 липня 2022 президент Володимир Зеленський усунув з посади генерального прокурора Ірину Венедіктову, яка керувала ОГПУ протягом двох з половиною років.

Цього ж дня президент ухвалив таке рішення щодо голови СБУ Івана Баканова. Причиною цього стало виявлення зв'язків між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, а також масові факти колабораційної діяльності працівників прокуратури та СБУ на тимчасово окупованій території.

Венедіктову усунули відповідно до закону "Про правовий режим військового стану", а тимчасово виконувачем обов'язків призначили її заступника Олексія Симоненка.

19 липня Володимир Зеленський вніс до Верховної раду проект постанови про звільнення Ірини Венедіктової. Депутати підтримали її відставку з посади генпрокурора 264-ма голосами.