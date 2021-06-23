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Результаты конкурса на главу САП могут обжаловать в суде, - источник

Новина українською →
Киев, Среда 23 июня 2021 10:25
Результаты конкурса на главу САП могут обжаловать в суде, - источник Фото: в Украине выбирают главу САП (gp.gov.ua)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Конкурсный отбор нового Специализированного антикоррупционного прокурора стартовал еще в феврале. Собеседование прошел лишь один кандидат - детектив НАБУ Александр Клименко.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ".

После того как международные эксперты не проголосовали за депутата от "Слуги народа", главу парламентского комитета Андрея Костина, конкурсный отбор и вовсе был поставлен на паузу.

На собеседование не прошли Максим Грищук, детектив НАБУ Елена Кролевецкая, а также начальники прокуратур Львовской и Тернопольской области Антон Войтенко и Александр Божко.

Источник издания в комиссии, пожелавший сохранить анонимность, предположил, что результаты конкурса могут обжаловать в суде. Якобы чтобы вернуть в него "нужных" кандидатов или вообще "заморозить" ситуацию.

Напомним, источник РБК-Украина сообщал, что Костин является основным претендентом на должность главы САП.

Отметим, предыдущий глава ведомства Назар Холодницкий сообщил о своей отставке.

Выполняет обязанности главы САП теперь Максим Грищук, который в 2015 году вместе с Холодницким претендовал на должность главы ведомства.

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Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ