Результаты конкурса на главу САП могут обжаловать в суде, - источник
Конкурсный отбор нового Специализированного антикоррупционного прокурора стартовал еще в феврале. Собеседование прошел лишь один кандидат - детектив НАБУ Александр Клименко.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ".
После того как международные эксперты не проголосовали за депутата от "Слуги народа", главу парламентского комитета Андрея Костина, конкурсный отбор и вовсе был поставлен на паузу.
На собеседование не прошли Максим Грищук, детектив НАБУ Елена Кролевецкая, а также начальники прокуратур Львовской и Тернопольской области Антон Войтенко и Александр Божко.
Источник издания в комиссии, пожелавший сохранить анонимность, предположил, что результаты конкурса могут обжаловать в суде. Якобы чтобы вернуть в него "нужных" кандидатов или вообще "заморозить" ситуацию.
Напомним, источник РБК-Украина сообщал, что Костин является основным претендентом на должность главы САП.
Отметим, предыдущий глава ведомства Назар Холодницкий сообщил о своей отставке.
Выполняет обязанности главы САП теперь Максим Грищук, который в 2015 году вместе с Холодницким претендовал на должность главы ведомства.