Костін розкрив перші результати розслідування щодо "інвалідності" у прокурорів

Лише в Хмельницькій області майже чверть співробітників прокуратури отримала статус особи з інвалідністю. Вже відомі перші результати службового розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора України Андрія Костіна

"Масштабне службове розслідування було розпочато одразу як тільки ця інформація з'явилася у медіа. Воно стосується не лише хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури - всіх рівнів, включно з Офісом генерального прокурора, - і є надзвичайно важливим для всієї системи", - заявив Костін.

Він наголосив, що наразі 61 прокурор органів прокуратури Хмельницької області має інвалідність. Сюди входять співробітники з Хмельницької обласної прокуратури та окружних прокуратур Хмельницької області.

"80% з них - 50 осіб - отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення. Дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою", - наголосив генпрокурор.

Він додав, що буде інформувати суспільство про всі етапи та результати даної перевірки.

"Я вважаю, що всі прокурори, щодо яких є сумніви, мають добровільно пройти повторне обстеження. Поки це не зроблено в рамках кримінальних проваджень. Я також ініціював створення робочої групи, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Вони допоможуть комплексно оцінити ситуацію та розробити рішення для того, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому", - підсумував Костін.