Костин раскрыл первые результаты расследования по "инвалидности" у прокуроров

Только в Хмельницкой области почти четверть сотрудников прокуратуры получили статус лица с инвалидностью. Уже известны первые результаты служебного расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Андрея Костина.

"Масштабное служебное расследование было начато сразу как только эта информация появилась в медиа. Оно касается не только хмельницких прокуроров, а всех органов прокуратуры - всех уровней, включая Офис генерального прокурора, - и чрезвычайно важно для всей системы", - заявил Костин.

Он подчеркнул, что в настоящее время 61 прокурор органов прокуратуры Хмельницкой области имеет инвалидность. Сюда входят сотрудники Хмельницкой областной прокуратуры и окружных прокуратур Хмельницкой области.

"80% из них - 50 человек - получили инвалидность до начала полномасштабного вторжения. Очень важно установить, при каких обстоятельствах они получили инвалидность, потому что доля таких сотрудников в Хмельницкой области очень высока", - подчеркнул генпрокурор.

Он добавил, что будет информировать общество о всех этапах и результатах данной проверки.

"Я считаю, что все прокуроры, по которым есть сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование. Пока это не сделано в рамках уголовных производств. Я также инициировал создание рабочей группы, в состав которой войдут международные эксперты. Они помогут комплексно оценить ситуацию и разработать решение для того, чтобы сделать невозможным подобные злоупотребления в будущем", - подытожил Костин.