В якості благодійної допомоги відправили бійцям 42 бригади fpv-дрони та "Мавіки", - Кличко

Столиця відправила військовим 42 окремої механізованої бригади партію дронів в якості благодійної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Сьогодні в якості благодійної допомоги відправили 50 fpv-дронів та Mavic T бійцям 42-ої окремої механізованої бригади. Вони воюють на Харківському напрямку. Продовжуємо допомагати нашим захисникам здобувати Перемогу!", - написав Віталій Кличко. Раніше повідомлялося що столична громада передала великі партії дронів 3 окремій штурмовій бригаді, 4 бригаді оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України, 112 окремій бригаді ТрО Києва, 92 бригаді ЗСУ та іншим підрозділам.