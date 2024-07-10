В качестве благотворительной помощи отправили бойцам 42 бригады fpv-дроны и "Мавики", - Кличко

Столица отправила военным 42 отдельной механизированной бригады партию дронов в качестве благотворительной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Сегодня в качестве благотворительной помощи отправили 50 fpv-дронов и Mavic T бойцам 42-й отдельной механизированной бригады. Они воюют на Харьковском направлении. Продолжаем помогать нашим защитникам одерживать Победу!", - написал Виталий Кличко. Ранее сообщалось, что столичное общество передало крупные партии дронов 3 отдельной штурмовой бригаде, 4 бригаде оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины, 112 отдельной бригаде ТрО Киева, 92 бригаде ВСУ и другим подразделениям.