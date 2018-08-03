Костенко будет в Киеве 6-7 августа, - Геращенко

Костенко сегодня поздно ночью приедет в украинское посольство

Недавно освобожденный из российской колонии Александр Костенко приедет в Киев 6 или 7 августа. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

"Президент уже пообщался по телефону с Александром Костенко, который с нашим консулом Геннадием Бриченко едут в Москву. Планируется, что они поздно ночью прибудут в украинское посольство. А уже в понедельник-вторник ждем Александра в Киеве", - написала она.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко сегодня провел телефонный разговор с освобожденным из российской колонии крымским активистом Александром Костенко.

3 августа 2018 года Александр Костенко вышел на свободу из российской колонии №5 в Кирово-Чепецке Кировской области. Костенко арестовали в феврале 2015 года и судили за то, что якобы он напал на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана.

Как сообщила нардеп Ирина Геращенко, Костенко в сопровождении советника МИД по консульским вопросам Геннадия Брескаленко отправился в Москву в посольство Украины в РФ. После этого в сопровождении двух украинских дипломатов Александра Костенко вернут в Киев.