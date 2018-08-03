Костенко буде в Києві 6-7 серпня, - Геращенко

Костенко сьогодні пізно вночі прибуде в українське посольство

Нещодавно звільнений з російської колонії Олександр Костенко приїде у Київ 6 або 7 серпня. Про це Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко

"Президент вже поспілкувався по телефону з Олександром Костенком, який з нашим консулом Геннадієм Бриченко їдуть в Москву. Планується, що вони пізно вночі прибудуть в українське посольство. А вже в понеділок-вівторок очікуємо Олександра в Києві", - написала вона.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко сьогодні провів телефонну розмову зі звільненим з російської колонії кримським активістом Олександром Костенко.

3 серпня 2018 року Олександр Костенко вийшов на свободу з російської колонії №5 у Кірово-Чепецке Кіровської області. Костенко заарештували в лютому 2015 року і судили за те, що нібито він напав на співробітника "Беркуту" під час Евромайдана.

Як повідомила нардеп Ірина Геращенко, Костенко у супроводі радника МЗС з консульських питань Геннадія Брескаленко відправився в Москву у посольство України в РФ. Після цього у супроводі двох українських дипломатів Олександра Костенко повернуть до Києва.