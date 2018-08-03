Крымский политзаключенный Кремля Костенко вышел из российской колонии

Костенко вышел из российской колонии в Кировской области

Крымский активист Александр Костенко, политзаключенный Кремля вышел 3 августа 2018 на свободу из российской исправительной колонии. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Костенко арестовали с феврале 2015 года и судили за то, что якобы он напал на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана. Костенко отбывал наказание в российской колонии №5, что в Кирово-Чепецке Кировской области.

"В декабре 2014 вернулся с материковой части Украины на аннексированный полуостров. В то же время бывший сотрудник крымского "Беркута", который на тот момент уже работал в оккупационных силовых структурах Крыма обратился с заявлением в ФСБ, что Александр Костенко бросил в него камень во время Евромайдана, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка", - написала Денисова.

По словам омбудсмена, сейчас Костенко он уже под защитой украинской власти. Александр находится с украинским консулом и направляется в Москву в посольство Украины в РФ. Теперь освобожденный политзаключенный под юрисдикцией Украины.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила 2 августа, что получила письмо от омбудсмена РФ Татьяны Москальковой о ее визите к Олегу Сенцову, который состоялся еще 28 июня этого года.