Освобожденному из колонии РФ активисту Костенко предоставят временное жилье в Киеве

Костенко предоставят временное общежитие в Киеве

Крымскому активисту Александру Костенко, уволенному из российской колонии в пятницу, 3 августа, предоставят временное жилье в Киеве. Об этом сообщила в Facebook вице-спикер Верховной рады Украины, народный депутат Ирина Геращенко.

По ее словам, Украина готовилась заранее к освобождению политзаключенного Кремля Костенко. Так, было своевременно направлено все дипломатические ноты и письма во все соответствующие органы и структуры России. И уже сегодня утром украинские дипломаты забрали Александра с колонии №5 в Кирово-Чепецке Кировской области.

"МИД, я, как уполномоченный президента в минской гуманитарной группе, и омбудсмен Людмила Денисова по поручению президента П. Порошенко заранее готовились к этой дате, осознавая, что со стороны РФ могут быть "сюрпризы". Сейчас с ним советник по консульским вопросам Геннадий Брескаленко. На нашей дипломатической машине они едут в Москву, где будут ночевать в посольстве", - сообщила Геращенко.

Также она добавила, что сейчас госсекретарь МИД Андрей Заяц находится на постоянном контакте с дипломатами. После пребывания в посольстве Украины в России в сопровождении двух украинских дипломатов Александра Костенко вернут в Киев.

"Надеюсь, на украино-российской границе обойдется без приключений и уже скоро Александр будет в Украине. Президент Украины утром проинформирован об освобождении украинского активиста. Также мы позаботились о том, что крымскому активисту негде остановиться в Киеве. Ему предоставят временное общежитие и, надеюсь, очень своевременной будет выплата от правительства", - резюмировала нардеп.

Напомним, 3 августа 2018 года Крымский активист Александр Костенко, политзаключенный Кремля вышел на свободу из российской исправительной колонии. Костенко арестовали в феврале 2015 года и судили за то, что якобы он напал на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана. Костенко отбывал наказание в российской колонии №5 в Кирово-Чепецке Кировской области.