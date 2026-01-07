Костел Святого Миколая в Києві передали римо-католицькій громаді: чому це рішення важливе

Костел Святого Миколая у Києві передали у безоплатне довгострокове користування римо-католицькій громаді. Відповідне рішення було офіційно представлене 6 січня, у день Богоявлення Господнього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра України Юлію Свириденко.
Як повідомила Свириденко, Костел Святого Миколая передано римо-католицькій парафії у користування, що відкриває громаді можливість повноцінно відновлювати храм, проводити богослужіння та розвивати релігійне життя.
Вона наголосила, що рішення стало результатом багаторічної роботи уряду, Міністерства культури, народних депутатів і релігійної спільноти.
За словами міністерки культури Тетяни Бережної, костел передано у безоплатне користування строком на 50 років. При цьому:
Також Мінкультури працює над пошуком нового приміщення для Національного будинку органної та камерної музики України, який раніше розміщувався у костелі.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що питання передачі костелу роками залишалося невирішеним, попри судові рішення та доручення президента.
За результатами моніторингового візиту Офісу омбудсмена було зафіксовано аварійний стан будівлі та небезпечні умови для вірян. Це, за його словами, вимагало негайних рішень з боку держави.
Лубінець назвав передачу храму проявом справедливості та реального забезпечення свободи совісті в Україні.
У Римо-католицькій парафії наголошують, що передача костелу у користування - важливий, але проміжний крок. Історія боротьби за повернення храму триває понад 30 років.
Парафія отримала можливість розпочати відновлення костелу, який:
Під час урочистої меси в костелі лунали молитви за Україну та її захисників, а громада заявила про намір і надалі домагатися остаточного вирішення питання реституції храму.
Нагадаємо, Костел Святого Миколая - римо-католицький храм, зведений у 1899-1909 роках за проєктом українсько-польського архітектора Владислава Городецького. Він є єдиною в Києві пам’яткою неоготичної архітектури.
Раніше РБК-Україна писало про критичний стан костелу святого Миколая в центрі Києва, який після пожежі 2021 року досі не відновлений. Римо-католицька громада заявляє, що держава кілька років зволікала з передачею храму у користування, попри меморандуми, петиції та рішення Верховного Суду. Через це не могли розпочати реставраційні роботи і пам’ятка опинилася на межі руйнування.
Костел Святого Миколая також зазнав пошкоджень у грудні 2024 року внаслідок ракетної атаки РФ у Голосіївському районі Києва. Тоді були вибиті вікна, зруйновані вітражі та пошкоджений фасад. Ударною хвилею також постраждали сусідні будівлі, зокрема Національний будинок музики та бізнес-центр "Торонто".