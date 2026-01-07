Костел Святого Николая в Киеве передали римо-католической общине: почему это решение важно

Костел Святого Николая в Киеве передали в безвозмездное долгосрочное пользование римско-католической общине. Соответствующее решение было официально представлено 6 января, в день Богоявления Господня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Как сообщила Свириденко, костел Святого Николая передан римо-католическому приходу в пользование, что открывает общине возможность полноценно восстанавливать храм, проводить богослужения и развивать религиозную жизнь.
Она подчеркнула, что решение стало результатом многолетней работы правительства, Министерства культуры, народных депутатов и религиозного сообщества.
По словам министра культуры Татьяны Бережной, костел передан в безвозмездное пользование сроком на 50 лет. При этом:
Также Минкультуры работает над поиском нового помещения для Национального дома органной и камерной музыки Украины, который ранее размещался в костеле.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что вопрос передачи костела годами оставался нерешенным, несмотря на судебные решения и поручения президента.
По результатам мониторингового визита Офиса омбудсмена было зафиксировано аварийное состояние здания и опасные условия для верующих. Это, по его словам, требовало немедленных решений со стороны государства.
Лубинец назвал передачу храма проявлением справедливости и реального обеспечения свободы совести в Украине.
В Римско-католическом приходе отмечают, что передача костела в пользование - важный, но промежуточный шаг. История борьбы за возвращение храма длится более 30 лет.
Приход получил возможность начать восстановление костела, который:
Во время торжественной мессы в костеле звучали молитвы за Украину и ее защитников, а община заявила о намерении и в дальнейшем добиваться окончательного решения вопроса реституции храма.
Напомним, костел Святого Николая - римско-католический храм, возведенный в 1899-1909 годах по проекту украинско-польского архитектора Владислава Городецкого. Он является единственным в Киеве памятником неоготической архитектуры.
Ранее РБК-Украина писало о критическом состоянии костела Святого Николая в центре Киева, который после пожара 2021 года до сих пор не восстановлен. Римско-католическая община заявляет, что государство несколько лет тянуло с передачей храма в пользование, несмотря на меморандумы, петиции и решения Верховного Суда. Из-за этого не могли начать реставрационные работы и памятник оказался на грани разрушения.
Костел Святого Николая также получил повреждения в декабре 2024 года в результате ракетной атаки РФ в Голосеевском районе Киева. Тогда были выбиты окна, разрушены витражи и поврежден фасад. Ударной волной также пострадали соседние здания, в частности Национальный дом музыки и бизнес-центр "Торонто".