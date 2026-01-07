Костел Святого Николая в Киеве передали римо-католической общине: почему это решение важно

Что решило правительство

Как сообщила Свириденко, костел Святого Николая передан римо-католическому приходу в пользование, что открывает общине возможность полноценно восстанавливать храм, проводить богослужения и развивать религиозную жизнь.

Она подчеркнула, что решение стало результатом многолетней работы правительства, Министерства культуры, народных депутатов и религиозного сообщества.

Условия передачи храма

По словам министра культуры Татьяны Бережной, костел передан в безвозмездное пользование сроком на 50 лет. При этом:

здание остается в государственной собственности;

община получает законное право на пользование храмом;

разрешено проводить богослужения и реставрационные работы за свой счет;

все работы будут осуществляться с соблюдением требований охраны культурного наследия.

Также Минкультуры работает над поиском нового помещения для Национального дома органной и камерной музыки Украины, который ранее размещался в костеле.

Почему это решение важно

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что вопрос передачи костела годами оставался нерешенным, несмотря на судебные решения и поручения президента.

По результатам мониторингового визита Офиса омбудсмена было зафиксировано аварийное состояние здания и опасные условия для верующих. Это, по его словам, требовало немедленных решений со стороны государства.

Лубинец назвал передачу храма проявлением справедливости и реального обеспечения свободы совести в Украине.

Позиция общины

В Римско-католическом приходе отмечают, что передача костела в пользование - важный, но промежуточный шаг. История борьбы за возвращение храма длится более 30 лет.

Приход получил возможность начать восстановление костела, который:

пережил пожар во время Второй мировой войны;

подвергся разрушениям в советский период;

пострадал от пожара в 2021 году;

был поврежден в результате российского ракетного обстрела в 2024 году.

Во время торжественной мессы в костеле звучали молитвы за Украину и ее защитников, а община заявила о намерении и в дальнейшем добиваться окончательного решения вопроса реституции храма.