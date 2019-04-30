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Косово і Сербія домовилися відновити переговори

Новини » В світі    30.04.2019 - 15:22
Косово і Сербія домовилися відновити переговори
Колаж РБК-Україна

Президенти Косово і Сербії домовилися зустрітися в Парижі

Косово і Сербія домовилися відновити переговори на початку липня. Про це повідомляє Euractiv.

Зазначимо, що президент Косово Хашим Тачі і президент Сербії Александар Вучич домовилися зустрітися в Парижі. До цього канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон провели робочий обід разом з лідерами Косово і Сербії. Меркель і Макрон заявили про намір відновити переговори цих країн.

РБК-Україна писало, що діалог між Косово і Сербією припинився після розмов про можливих змін кордонів. Зокрема, президент Косово Хашим Тачі заявив, що в разі, якщо "невеликої корекції кордону" між республікою і Сербією буде достатньо для остаточного висновку мирної угоди між сторонами, для Косово "це має бути прийнятним".

Нагадаємо, в Єврокомісії закликали Косово розблокувати співпрацю з Сербією. Також глави МЗС НАТО під час дискусії з приводу прагнення країн Західних Балкан приєднатися до НАТО визнали "несвоєчасною" ініціативу Косово по створенню армії.

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