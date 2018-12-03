В Еврокомиссии призвали Косово разблокировать сотрудничество с Сербией

Фото: Йоханнес Хан (flickr.com)

Косово ввело 100% пошлину на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины

Комиссар ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан обсудил с президентом Сербии Александром Вучичом в Белграде введение Косовом тарифов на товары из Сербии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Хана.

"Хорошая встреча с президентом Сербии Александром Вучичом в Белграде, во время которой мы обсудили введение Косовом тарифов на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, что противоречит Соглашению о свободной торговле CEFTA, региональной экономической зоне REA и региональному сотрудничеству", - написал он.