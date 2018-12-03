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В Еврокомиссии призвали Косово разблокировать сотрудничество с Сербией

Новости » Политика    03.12.2018 - 22:31
В Еврокомиссии призвали Косово разблокировать сотрудничество с Сербией
Фото: Йоханнес Хан (flickr.com)

Косово ввело 100% пошлину на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины

Комиссар ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан обсудил с президентом Сербии Александром Вучичом в Белграде введение Косовом тарифов на товары из Сербии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Хана.

"Хорошая встреча с президентом Сербии Александром Вучичом в Белграде, во время которой мы обсудили введение Косовом тарифов на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, что противоречит Соглашению о свободной торговле CEFTA, региональной экономической зоне REA и региональному сотрудничеству", - написал он.

В Еврокомиссии призвали Косово разблокировать сотрудничество с Сербией

Отметим, сербские депутаты заблокировали парламент Косово в Приштине из-за введения новых 100% пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Ранее сообщалось, что Косово ввело 100% пошлину на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Кроме того, косовская сторона пообещала в ближайшее время принять дополнительные меры в ответ на "агрессивную кампанию" Сербии.

Позже в Евросоюзе заявили, что ЕС осуждает решение властей частично признанного Косово ввести 100% пошлину на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

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