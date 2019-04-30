Лидер Косово потребовал от Сербии признать независимость

Фото: Хашим Тачи (wikipedia.org)

Косово исключает идею двойного суверенитета и модель "двух Германий"

Лидер частично признанного Косово Хашим Тачи потребовал от Сербии признать независимость республики. Об этом говорится в его сообщении в Facebook по итогам неформального саммита балканских стран, который прошел с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

По мнению Тачи, Сербия должна признать независимость Косово и отказаться от идеи двойного суверенитета в его северной части.

"Требования или мечты о том, что на севере Косово может быть создано сообщество с исполнительной властью по модели Сербской Республики (в составе Боснии и Герцеговины, - ред.), никогда не будут реализованы", - подчеркнул он.

Тачи также уточнил, что не может идти речи о решении проблемы по модели "двух Германий".

Напомним, в феврале Тачи заявлял о готовности отдать Сербии часть территории.

В декабре в Косово приняли решение о создании собственной армии. Данная инициатива вызвала неоднозначную реакцию мирового сообщества. Кроме того, Сербия в ответ на это пригрозила ввести войска в Косово и объявить его оккупированной территорией.