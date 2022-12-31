Косово після зняття сербами блокпостів знову відкриває прикордонні пункти

На півночі частково визнаного Косова знову відкрили контрольно-пропускні пункти на двох прикордонних переходах після того, як серби розібрали барикади на дорогах після тритижневої блокади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повторне відкриття контрольно-пропускних пунктів відбулося наступного дня після заяви косовської поліції про те, що правоохоронці знову відкрили КПП Мердаре, який є найважливішим для вантажних автомобільних перевезень.
Сербія також 29 грудня скасувала стан підвищеної бойової готовності армії, що було запроваджено на тлі загострення ситуації із протестами сербів у Косові. У четвер барикаду на пункті Мердаре з боку Куршумлії зняли, а далі почали розбирати барикади на півночі Косова та Метохії.
У п'ятницю, 30 грудня два прикордонні переходи в Ярині та Брняку були відкриті для руху, розповіли у косовській поліції.
Раніше повідомлялося, що 19 грудня на кордоні частково визнаного Косова сталося зіткнення між правоохоронцями та протестувальниками, які влаштували акцію біля КПП "Ярині", де місія НАТО збільшила чисельність своїх патрулів на тлі мітингу.
Нагадаємо, що 28 грудня президент Сербії Александар Вучич закликав сербів на півночі Косова припинити блокаду та розбирати барикади після того, як отримав усі необхідні гарантії від Заходу.
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